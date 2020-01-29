Роспотребнадзор разработал план противодействия новой коронавирусной инфекции

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление от 24.01.2020 № 2, которое определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

Территориальным органам Роспотребнадзора совместно с уполномоченными органами в регионах поручено обеспечить готовность ЛПУ к приему больных, включая наличие необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение их транспортом, специальным оборудованием, включая аппараты экстракорпоральной оксигенации.

Биологический материал будет транспортироваться в ФБУН «Вектор» для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, учеными «Вектора» разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена.

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). С его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов за короткий срок получения результатов — от 2 до 4 часов. Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или у человека с подозрением на заболевание. Набор позволяет определить два вируса опасных заболеваний — непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS), также известный как атипичная пневмония.

Елена Сидорова

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