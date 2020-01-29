Елена Бойко покинула пост замминистра здравоохранения РФ Роспотребнадзор разработал план противодействия новой коронавирусной инфекции » Минздрав отменил регистрацию иностранной полиомиелитной вакцины и прегабалина Минздрав сообщил об отмене госрегистрации вакцины для профилактики полиомиелита «Имовакс Полио» компании «Санофи-авентис груп». Заявление об отзыве медикамента направил сам производитель. На рынке остаются: инактивированные вакцина «Полиорикс» компании GSK, «Полимилекс» компании «Нанолек» и три пероральные вакцины российского производства. Всего за неделю: с 17 по 23 января вынесено 16 положительных решений о выводе лекарств из обращения. Среди них препараты с МНН прегабалин, клопидогрел, силденафил, хондроитина сульфат, лозартан, эналаприл и другие. В первый две недели января с рынка ушло девять препаратов. «Эспол», регистрационное удостоверение: Р №002479/01 от 04.04.2008г. выдано АО «Нижфарм». «Эналаприл-Акрихин», регистрационное удостоверение: ЛП-004692 от 12.02.2018г. выдано АО «Химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин». «Хондроксид», регистрационное удостоверение: ЛП-003231 от 29.09.2015г. выдано АО «Нижфарм». «Фунготербин», регистрационное удостоверение: Р №002270/01 от 12.09.2008г. выдано АО «Нижфарм». «Синтомицин», регистрационное удостоверение: Р №003105/01 от 24.03.2009г. выдано АО «Нижфарм». «Пригабилон», регистрационное удостоверение: ЛП-003493 от 09.03.2016г. выдано АО «Химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин». «Мореаль плюс», регистрационное удостоверение: ЛСР-003976/10 от 06.05.2010г. выдано АО «Нижфарм». «Мемотропил», регистрационное удостоверение: П №011764/02 от 01.06.2011г. выдано АО «Химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин». «Лозартан-Н Рихтер», регистрационное удостоверение: ЛП-000767 от 29.09.2011г. ОАО «Гедеон Рихтер». «Линезолид-Акри», регистрационное удостоверение: ЛП-003392 от 28.12.2015г. выдано АО «Химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин». «Кетиап», регистрационное удостоверение: ЛП-001548 от 29.02.2012г. выдано АО «Химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин». «Кардогрель», регистрационное удостоверение: ЛП-002033 от 22.03.2013г. выдано ЗАО «Сандоз». «Имовакс Полио», вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная, регистрационное удостоверение: П №015627/01 от 27.01.2009г. выдано АО «Санофи-авентис груп». «Вивайра», регистрационное удостоверение: ЛП-004045 от 27.12.2016г. выдано Представительству компании «БЕЛУПО». «Бенатекс», регистрационное удостоверение: ЛСР-001896/10 от 12.03.2010г. выдано АО «Нижфарм». «Атенолол композитум Сандоз», регистрационное удостоверение: П №013199/01 от 09.02.2009г. выдано ЗАО «Сандоз». Елена Воронина

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