Елена Бойко покинула пост замминистра здравоохранения РФ

Эту должность она заняла 30 декабря 2018 года. В ведомстве Бойко курировала вопросы цифровизации медицины. С 2014 года возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава России.

Ассоциация развития медицинских информационных технологий называла качество управления главной причиной низкого уровня цифровизации практического здравоохранения.

«Серьезные проблемы» в целевой модели цифрового здравоохранения обнаружили и правительственные эксперты.

Отставка связана с требованием ускорить выполнение нацпроектов, и пересмотреть прежние подходы к ним, прокомментировала Medvestnik.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, Лариса Попович. «В некоторых случаях это означает и смену людей, независимо от их прежних достижений» — объяснила она.

Бойко, «несмотря на всю критику, пыталась привести ситуацию к единым стандартам», заметила эксперт.

21 января пост и.о. министра здравоохранения покинула Вероника Скворцова. Новым главой ведомства президент Владимир Путин назначил руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко.

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