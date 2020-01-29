Х5 Retail Group приостановил проект по созданию фармацевтического маркетплейса Елена Бойко покинула пост замминистра здравоохранения РФ » Начал работу новый логистический комплекс «Пульс» в Екатеринбурге В начале января 2020 года введен в эксплуатацию новый региональный логистический комплекс компании «Пульс» в Екатеринбурге. Как отмечают в компании, переезд на новый склад произошел в дни новогодних каникул, так, что клиенты «Пульс Екатеринбург» его практически не ощутили. Поставки со склада идут в плановом графике и в полном объеме. Новый фармацевтический склад «Пульс Екатеринбург» лицензирован в соответствии с требованиями российского законодательства и соответствует международным стандартам GDP. Площадь склада 9450 м2. На территории организовано палетно-коробочное хранение фармацевтической продукции в соответствии с требованиями холодовой цепи, реализуется доставка клиентам Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Запуск нового логистического комплекса в Екатеринбурге — плановый этап реализации программы модернизации логистических мощностей «Пульс». Площадь региона, в который осуществляет поставки региональная компания «Пульс Екатеринбург», одна из самых больших в логистической структуре компании. Как отмечает директор «Пульс Екатеринбург» Максим Малявин, новый склад позволит увеличить площадь хранения и улучшить организацию всех логистических процессов в региональной компании, что позитивно скажется на своевременной обеспеченности всех клиентов региона необходимыми препаратами отличного качества. Источник: ФК «Пульс» pharmvestnik