Х5 Retail Group приостановил проект по созданию фармацевтического маркетплейса

«Шансы, что мы вернемся к проекту в ближайшее время малы, в горизонте трех-шести месяцев — существенны», — сообщили в ГК «Сантэнс», которая должна была стать логистическим оператором маркетплейса.

Х5 Retail Group заключал соглашения с аптечным партнерством IRIS. Его акционеры «Медэкспорт — Северная звезда» (сеть «Фармакопейка», Омск) и «Здравсервис» («Твой доктор», Тула), заявили о готовности к запуску 950 аптечных точек выдачи заказов (АПВЗ) до 2025 года.

Онлайн-площадка должна была появиться на специальной витрине apteka.perekrestok.ru, сайте ритейлера. Стоимость проекта не разглашалась.

Одной из причин приостановки стала смена координаторов проекта в Х5 Retail Group, пояснил источник «ФВ», знакомый с переговорами.

Проект с самого начала выглядел «странным» из-за большого числа участников в нем, сказал «ФВ» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он сомневается в идее совместить две слабо пересекающиеся задачи в одном проекте: использование закассовых зон в оффлайн магазинах сети и развитие собственного маркетплейса на базе сайта perekrestok.ru.

Оксана Баранова

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