Продажи противовирусных препаратов взлетели из-за новостей о коронавирусе

Аптечная сеть «36,6» с 23 января зафиксировала рост продаж противовирусных лекарственных препаратов на 60% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели. Об этом сообщил «ФВ» генеральный директор розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин.
Взрывной рост покупок противовирусных препаратов совпал с заявлением ВОЗ о том, что новый коронавирус, появившийся в КНР в декабре, не признан глобальной угрозой. Врачебное мировое сообщество заявило, что пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует.
Но это не мешает росту спроса на препараты. Участники аптечного рынка в разговоре с «ФВ» связали интерес к покупкам противовирусных препаратов с новостями о коронавирусе в СМИ.
«Идут школьники за масками и антисептиками. Спрос растет на фоне страхов, поэтому считаю, что просветительская деятельность должна проводиться лучше», — прокомментировал «ФВ» управляющий директор Московской аптечной сети ООО «УК Аптечные традиции» Оксана Юрченко.
Доля продаж противовирусных препаратов в упаковках в январе 2020 года возрастала относительно июля 2019 года примерно в 2 раза, а относительно сентября зафиксировано падение на 20%. Об этом сказал «ФВ» гендиректор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. «Думаю, ситуация оживиться, если заболевание начнет распространяться внутри нашей страны», — заметил он.
Оксана Баранова
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