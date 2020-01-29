Продажи противовирусных препаратов взлетели из-за новостей о коронавирусе

«Наибольшим спросом также пользовались медицинские маски: 25 и 26 февраля объем продаж масок увеличился в 13 раз по сравнению с прошлыми выходными», — добавил он. Но уже на 27 февраля в сети отметили небольшое падение спроса на противовирусные препараты.

Взрывной рост покупок противовирусных препаратов совпал с заявлением ВОЗ о том, что новый коронавирус, появившийся в КНР в декабре, не признан глобальной угрозой. Врачебное мировое сообщество заявило, что пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует.

Но это не мешает росту спроса на препараты. Участники аптечного рынка в разговоре с «ФВ» связали интерес к покупкам противовирусных препаратов с новостями о коронавирусе в СМИ.

«Идут школьники за масками и антисептиками. Спрос растет на фоне страхов, поэтому считаю, что просветительская деятельность должна проводиться лучше», — прокомментировал «ФВ» управляющий директор Московской аптечной сети ООО «УК Аптечные традиции» Оксана Юрченко.

Доля продаж противовирусных препаратов в упаковках в январе 2020 года возрастала относительно июля 2019 года примерно в 2 раза, а относительно сентября зафиксировано падение на 20%. Об этом сказал «ФВ» гендиректор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. «Думаю, ситуация оживиться, если заболевание начнет распространяться внутри нашей страны», — заметил он.

Оксана Баранова

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