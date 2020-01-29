Минздрав утвердил перечень лекарств для бесплатного отпуска лицам после сосудистых катастроф

В перечень лекарственных препаратов для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний включено 23 препарата.

Перечень ‎лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется ‎за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся ‎на диспансерном наблюдении