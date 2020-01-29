Минздрав утвердил перечень лекарств для бесплатного отпуска лицам после сосудистых катастроф

Минздрав утвердил перечень лекарств для пилота по обеспечению пациентов после инфарктов и инсультов. Соответствующий ведомственный приказ зарегистрировал Минюст.
В перечень лекарственных препаратов для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний включено 23 препарата.
Перечень лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
|№ п/п
|Лекарственные препараты
|Лекарственные формы
|Дозировки
|1.
|Амиодарон
|таблетки
|200 мг
|2.
|Амлодипин
|таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|5 мг,
10 мг
|3.
|Апиксабан
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|2,5 мг,
5 мг
|4.
|Аторвастатин
|капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|20 мг,
40 мг,
80 мг
|5.
|Ацетилсалициловая кислота
|таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
|75 мг,
100 мг
|6.
|Бисопролол
|таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|5 мг,
10 мг
|7.
|Варфарин
|таблетки
|2,5 мг
|8.
|Гидрохлоротиазид
|таблетки
|25 мг
|9.
|Дабигатрана этексилат
|капсулы
|110 мг,
150 мг
|10.
|Изосорбида мононитрат
|капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
|40 мг,
50 мг
|11.
|Индапамид
|капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
|2,5 мг
|12.
|Клопидогрел
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|75 мг
|13.
|Лаппаконитина гидробромид
|таблетки
|25 мг
|14.
|Лозартан
|таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|50 мг,
100 мг
|15.
|Метопролол
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
|50 мг,
100 мг
|16.
|Моксонидин
|таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|0,2 мг,
0,4 мг
|17.
|Периндоприл
|таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|4 мг,
5 мг,
8 мг,
10 мг
|18.
|Пропафенон
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|150 мг
|19.
|Ривароксабан
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|2,5 г,
15 мг,
20 мг
|20.
|Симвастатин
|таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|40 мг
|21.
|Соталол
|таблетки
|80 мг,
160 мг
|22.
|Тикагрелор
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|60 мг,
90 мг
|23.
|Эналаприл
|таблетки
|5 мг,
10 мг