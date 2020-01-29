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Минздрав утвердил перечень лекарств для бесплатного отпуска лицам после сосудистых катастроф

Минздрав утвердил перечень лекарств для пилота по обеспечению пациентов после инфарктов и инсультов. Соответствующий ведомственный приказ зарегистрировал Минюст.

В перечень лекарственных препаратов для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний включено 23 препарата.

Перечень ‎лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется ‎за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся ‎на диспансерном наблюдении

№ п/п Лекарственные препараты Лекарственные формы Дозировки
1. Амиодарон таблетки 200 мг
2. Амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 5 мг,

10 мг
3. Апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг,

5 мг
4. Аторвастатин капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 20 мг,

40 мг,

80 мг
5. Ацетилсалициловая кислота таблетки;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

 75 мг,

100 мг
6. Бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 5 мг,

10 мг
7. Варфарин таблетки 2,5 мг
8. Гидрохлоротиазид таблетки 25 мг
9. Дабигатрана этексилат капсулы 110 мг,

150 мг
10. Изосорбида мононитрат капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

капсулы с пролонгированным высвобождением;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

 40 мг,

50 мг
11. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

 2,5 мг
12. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг
13. Лаппаконитина гидробромид таблетки 25 мг
14. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 50 мг,

100 мг
15. Метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

 50 мг,

100 мг
16. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 0,2 мг,

0,4 мг
17. Периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 4 мг,

5 мг,

8 мг,

10 мг
18. Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг
19. Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 г,

15 мг,

20 мг
20. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 40 мг
21. Соталол таблетки 80 мг,

160 мг
22. Тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг,

90 мг
23. Эналаприл таблетки 5 мг,

10 мг

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Январь 28, 2020 | Просмотров: 83