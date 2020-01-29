За два месяца импортеры закрыли полугодовую потребность российского рынка

За период с января по ноябрь 2019 г. в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов (ЛП) на общую сумму 703,9 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС), посчитали аналитики RNC Pharma. Относительно аналогичного периода 2018 года отгрузки демонстрируют небывалую динамику 47,7% в рублях. Поставки in-bulk по итогам отчетного периода достигли 116,3 млрд руб., динамика здесь заметно скромнее той, что показали готовые формы, но все же относительно января—ноября 2018 года зафиксирован прирост на уровне 18,9%.

Динамику обеспечили прежде всего результаты работы импортеров в октябре и ноябре 2019 года, так, суммарный объем поставок только готовых ЛП за эти два месяца (в сумме порядка 242 млрд руб.) в целом соответствовал полугодовым объемам импорта в обычных условиях. Очевидно, поставщики стремились сформировать необходимые объемы товарных запасов перед внедрением системы маркировки, старт которой все же позже перенесли. Впрочем, формирование стоков стартовало задолго до этого, уже начиная с июля 2019 г. долгосрочная динамика поставок заметно превышала многолетние сезонные тренды. Собственно, по итогам ноября 2019 года долгосрочные показатели динамики отгрузок готовых ЛП выросли в 2,7 раза, абсолютный объем импорта за период достиг суммы 131 млрд руб.

Натуральная динамика для разных типов продукции носит разнонаправленный характер. Отгрузки готовых ЛП растут как в упаковках (+21,7%), так и при расчетах в минимальных единицах дозирования (МЕД) (+22,2%). Суммарно за первые 11 месяцев 2019 года в нашу страну было импортировано 2,06 млрд упаковок ГЛП или порядка 38 млрд МЕД. Натуральные поставки нерасфасованных препаратов при этом существенно сократились, здесь фиксируем -20,2% и 3,06 млрд МЕД.

В числе ТОР20 производителей готовых ЛП максимальную динамику относительно января—ноября 2018 года демонстрировал «БМС», денежный объем поставок компании за год вырос в 6,7 раза. Максимальный прирост поставок в портфеле компании приходился на препараты «Опдиво» (отгрузки за год выросли в 7,9 раза в рублях) и «Ервой» (в 7,8 раза). Второй с точки зрения динамики рублевых объемов поставок результат продемонстрировал «Астеллас», за год отгрузки компании выросли в 3,3 раза. Максимальные темпы роста показывает препарат «Кстанди» (рост в 17,3 раза).

«Вообще у большинства компаний в топе дела шли очень неплохо, мы смогли выделить только 4 компании, которые демонстрировали сокращение рублевого объема отгрузок, в частности поставки ГЛП упали у компаний: «Эбботт» (-12%), «Др. Реддис» (-3%), «Гедеон Рихтер» (-2%) и «КРКА» (-0,4%)», — отмечают аналитики.

Что касается итогов ноября 2019 г., здесь в отношении долгосрочных темпов роста импорта готовых ЛП аналитики выделяют компании «Астеллас» и «Рош». Поставки первой выросли относительно ноября 2018 года в 16, а второй в 12 раз.

В отношении поставщиков in-bulk по итогам первых 11 месяцев 2019 года никто не мог похвастаться сопоставимой динамикой. Максимальные темпы роста продемонстрировали компании: «Италфармако» (в 3,5 раза в рублях) и «Эйсай» (в 2,7 раза). В первом случае речь шла о единственном препарате «Глиатилин», он проходит стадию упаковки на предприятии «Фармакор Продакшн». Во втором динамику формировали два продукта: «Халавен» и «Ленвима», партнером компании выступает уфимское предприятие «Фармстандарт».

pharmvestnik