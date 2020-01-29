Allergan уступит права на brazikumab и Zenpep в рамках сделки слияния с AbbVie За два месяца импортеры закрыли полугодовую потребность российского рынка » AstraZeneca продаст права на антигипертензивные препараты Компания AstraZeneca («АстраЗенека») объявила о достижении соглашения о продаже глобальных коммерческих прав на антигипертензивные препараты Inderal (propranolol), Tenormin (atenolol), Tenoretic (atenolol/chlorthalidone), Zestril (lisinopril) и Zestoretic (lisinopril/hydrochlorothiazide) британской компании Atnahs Pharma («Этнас Фарма») за 350 млн долл. США в качестве аванса, сообщает портал FirstWord Pharma. По словам исполнительного вице-президента подразделения биофармацевтических препаратов AstraZeneca Руда Доббера, сделка направлена на поддержку стратегии компании по продаже непрофильных активов для обеспечения дальнейших инвестиций в новые лекарственные препараты. Наряду с авансовым платежом AstraZeneca имеет право на получение дополнительных выплат, связанных с объемами продаж указанных препаратов. В период между 2020 и 2022 годами сумма таких платежей может достичь 40 млн долл. Из соглашения исключены права на указанные препараты в США и Индии, поскольку AstraZeneca уже передала их ранее, а также в Японии, где AstraZeneca сохранит права на них за собой. Татьяна Кублицкая

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