Allergan уступит права на brazikumab и Zenpep в рамках сделки слияния с AbbVie

Права на brazikumab, также известный как MEDI2070 и AMG-139, приобретет компания AstraZeneca («АстраЗенека»), которая в 2016 году передала права на регистрацию препарата в других странах компании Allergan. На тот момент brazikumab выходил за круг основных интересов AstraZeneca в Великобритании. В настоящее время brazikumab проходит клинические исследования (КИ) IIb/III фазы при болезни Крона и КИ II фазы при язвенном колите.

По информации AstraZeneca, действие существующего лицензионного соглашения с Allergan будет прекращено, и ожидается, что последняя профинансирует завершение КИ по препарату brazikumab при болезни Крона и язвенном колите, включая разработку соответствующих диагностических средств. Далее, в рамках заключенной в 2012 году сделки, компания Amgen («Амджен») может претендовать на получение определенных роялти с продаж brazikumab в случае его одобрения и вывода на рынок.

Права собственности на Zenpep приобретет компания Nestlé («Нестле»).

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik