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Китай исследует антиретровирусный препарат для борьбы с коронавирусом

Китай исследует антиретровирусный комбинированный препарат лопинавир/ритонавир компании AbbVie («ЭббВи») в качестве экспериментального средства для борьбы с новым коронавирусом, сообщает The New York Times.

Органы здравоохранения КНР запросили препарат, чтобы попытаться справиться с распространением вируса.

Пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует.  Врачи советуют принимать по две таблетки лопинавир/ритонавир  и делать ингаляцию  интерферона альфа дважды в день.

По состоянию на понедельник число подтвержденных заражений достигло 4515, летальных исходов  – 80.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Январь 28, 2020 | Просмотров: 72