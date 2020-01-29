Ростовские аптеки хранили лекарства в микроволновке и диване Allergan уступит права на brazikumab и Zenpep в рамках сделки слияния с AbbVie » Китай исследует антиретровирусный препарат для борьбы с коронавирусом Китай исследует антиретровирусный комбинированный препарат лопинавир/ритонавир компании AbbVie («ЭббВи») в качестве экспериментального средства для борьбы с новым коронавирусом, сообщает The New York Times. Органы здравоохранения КНР запросили препарат, чтобы попытаться справиться с распространением вируса. Пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует. Врачи советуют принимать по две таблетки лопинавир/ритонавир и делать ингаляцию интерферона альфа дважды в день. По состоянию на понедельник число подтвержденных заражений достигло 4515, летальных исходов – 80. Илья Дугин

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