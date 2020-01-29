Китай исследует антиретровирусный препарат для борьбы с коронавирусом

Китай исследует антиретровирусный комбинированный препарат лопинавир/ритонавир компании AbbVie («ЭббВи») в качестве экспериментального средства для борьбы с новым коронавирусом, сообщает The New York Times.
Органы здравоохранения КНР запросили препарат, чтобы попытаться справиться с распространением вируса.
Пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует. Врачи советуют принимать по две таблетки лопинавир/ритонавир и делать ингаляцию интерферона альфа дважды в день.
По состоянию на понедельник число подтвержденных заражений достигло 4515, летальных исходов – 80.
Илья Дугин
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