Ростовские аптеки хранили лекарства в микроволновке и диване

Если раньше аптеки в основном не выдерживали температурный режим хранения медикаментов, то теперь они и вовсе складируют их в самых неожиданных местах: в микроволновке, диване, шкафу с одеждой, в кассе и мусорной урне.

Безусловно, на такие хитрости аптекари идут не просто так. В укромных местах они хранят лекарства, популярные среди наркоманов. За год безрецептурный отпуск этой категории препаратов (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ) стал абсолютным лидером по числу составленных протоколов – без малого 600. На некоторые предприятия многократно накладывались штрафы, а когда это не помогало, их деятельность попросту приостанавливалась. Такой мере внушения было подвергнуто 48 аптек.

Общая сумма штрафов, назначенных судебными инстанциями и территориальным органом, превысила 37 млн руб.

Екатерина Погонцева

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