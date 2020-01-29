Жителю Украины не дали вывезти из России около тысячи акриловых зубов

Товары явно не предназначались для личного использования и должны были быть задекларированы. Пассажир пояснил, что работает врачом-стоматологом и расходные материалы планировал использовать в профессиональной деятельности. Раз товар не может быть отнесен к предназначенному для личного пользования, он подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС. В отношении гражданина Украины заведено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

В Южном таможенном управлении «ФВ» рассказали, что стоматологические расходные материалы за последний год пытаются провезти без декларации не впервые. Аналогичный случай имел место в Краснодаре в августе прошлого года. Однако абсолютным лидером в категории медицинских товаров, которые граждане пытаются ввезти в страну в обход законодательства, – это БАД для похудения с запрещенным в России сильнодействующим веществом и анаболические стероиды. Такие случаи фиксировались практически всеми таможнями региона и на всех видах транспорта. Также нарушители активно привлекали почтовые и курьерские службы для доставки контрабанды. А вот «серые» инъекционные препараты для косметологии на юге в поле зрения таможенников не попадались.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik