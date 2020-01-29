БАДы принимают 32 миллиона итальянцев, или 65% взрослого населения, что соответствует общей логике потребления этой группы. Лучшие 15 категорий БАДов генерируют более 60% от общей выручки, включая в себя, например, пробиотики, средства, регулирующие уровень холестерина, составы для профилактики заболеваний мочевыводящих путей. Источник информации для пациентов, признающих действие БАДов на здоровье и самочувствие — врачи и фармацевты. В последние годы наблюдается рост рекомендаций врачей по приему БАДов.

В аптеках, являющейся основным каналом продаж БАДов, они занимают по выручке первое место, не считая отпускаемых по рецепту лекарственных средств, и вносят наибольший вклад в общий рост продаж данного канала.

Посольство Италии, отдел по развитию торгового обмена — ИЧЕ, совместно с Итальянской ассоциацией производителей и дистрибьюторов товаров для здоровья FEDERSALUS приглашают на презентацию итальянского рынка БАДов «Итальянский рынок биологически активных добавок: перспективы и возможности», которая состоится в Москве 20 февраля в посольстве Италии по адресу: Денежный переулок, 5.

В программе мероприятия: презентация итальянского рынка БАДов, встречи с итальянскими компаниями, фуршет.

Зарегистрироваться

Источник: посольство Италии, отдел по развитию торгового обмена

pharmvestnik