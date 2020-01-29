Аналитики отметили увеличение количества и концентрации аптечных сетей в 2019 году

Лидирующим федеральным округом по количеству аптечных учреждений стал Центральный. На его территории присутствует 19 354 аптек, что превышает количество точек на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На второй строчке находится Приволжский ФО (13 756) с концентрацией 4,7.

Замыкает тройку лидеров среди регионов Южный ФО (8 213). Прирост по количеству АУ составляет 7% к аналогичному периоду 2018 года.

Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах — 4,9 и 5,0 соответственно.

Среди субъектов федерации по количеству аптек лидирует Москва (4 696). А нижнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ (21).

Источник: AlphaRM

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