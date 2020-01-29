Президент поручил утвердить порядок ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года.

В частности, Правительству РФ поручено до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ.

До 31 декабря 2020 года должен быть внедрен единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях.

Руководителям субъектов РФ поручено принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев в том числе предоставление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве.

Источник: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

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