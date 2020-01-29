Бюджеты фармкомпаний на продвижение в интернете выросли в десятки раз за пять лет

За последние пять лет траты фармкомпаний на продвижение продуктов в интернете выросли с 1,5 млн до 80 млн в год и выше. Это подтвердили «ФВ» главы диджитал-отделов трех фармкомпаний. Игроки рынка жалуются на риски мошенничества при работе с подрядчикам. Последние часто предоставляют недостоверные отчеты заказчикам.

Для этого подрядчики используют фальшивые данные о трафике, кликах, глубине просмотров. Их накручивают через сеть интернет-ботов. Фиктивный трафик поступает через порносайты и страницы — «пустышки».

«Цена искусственных 1 тыс. показов обойдется по затратам для подрядчика в 0,5-1 руб., а за оригинальные придется отдать 50-100 руб.», — говорит директор по развитию Primax Digital Владимир Фокин.

Директора диджитал отделов и электронной коммерции крупных зарубежных фармкомпаний признает риски работы с небольшими агентствами, но заключение контракта с Яндекс, Google или другими крупными холдингами, может занять до года.

Проблему выявления фальшивого трафика фарма отдает на откуп агентствам. Накрутка трафика для фармкомпаний не столь болезненна. Доля продаж через интернет не превышает 6% по рынку, говорит источник «ФВ» в отделе электронной коммерции одной из компаний.

Денис Кунгуров

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