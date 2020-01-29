Правительство России открыло оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В штаб вошли его заместители и руководители Минтранспорта, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору премьер поручил за два дня подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, передает сайт правительства.

Мишустин велел «информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада Президенту России на регулярной основе». На совещании отмечалось, что на сегодня в России не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

27 января ВОЗ оценила степень опасности коронавируса как «высокий» на международном уровне. Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 81, число инфицированных — более 2,8 тысячи человек.

Очагом заражения стал 11-миллионный китайский город Ухань. В декабре там зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. Это был вирус из семейства коронавирусов, который раньше у людей не находили. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. К 27 января умер 81 человек, в том числе один врач.

Вскоре вирус распространился в большинстве регионов страны и вышел за ее пределы. Случаи заражения фиксируются в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Владимир Дергачев

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