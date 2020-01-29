СК возбудил дело после проверки поставки оборудования в онкодиспансер в Бурятии

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) в отношении начальника Управления капитального строительства (УКС) Виктора Гуслякова, которого подозревают в подделке «закрывающих» документов на поставку медицинского оборудования в Бурятский республиканский онкодиспансер. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) в отношении начальника Управления капитального строительства (УКС) Виктора Гуслякова, которого подозревают в подделке «закрывающих» документов на поставку медицинского оборудования в Бурятский республиканский онкодиспансер.

По данным портала госзакупок, УКС заключило контракт на поставку медоборудования на сумму 96,7 млн рублей с местным ООО «Промедис» в декабре 2019 года. Для нужд республиканского онкодиспансера необходимо было приобрести 15 прикроватных мониторов, восемь хирургических мониторов, две центральные станции мониторинга и 17 операционных столов с принадлежностями.

По версии следствия, спустя 11 дней после подписания договора Гусляков заверил товарную накладную с ложной информацией о поставке и установке оборудования. В соответствии с этим документом госзаказчик рассчитался с ООО «Промедис» в полном объеме.

В ответ на запрос Vademecum в Бурятском клиническом онкодиспансере сообщили, что оборудование к ним не поступало. Поставка ожидается в 2021 году, «после того как УКС введет в эксплуатацию здание [ввод в эксплуатацию второй очереди медучреждения планируется в марте 2021 года. – Vademecum] и передадут по акту». Исполняющий обязанности начальника УКС правительства Бурятии Владимир Имеков утверждает, что медицинское оборудование было приобретено, но на данный момент хранится у поставщика в Улан-Удэ, поскольку строительство здания еще не завершено, передает ТАСС.

В Минздраве Бурятии заявили, что не имеют отношения к делам УКС, подведомственного республиканскому Минстрою.

«Управление проводит торги, заключает госконтракт и получает оборудование. Минздрав Бурятии через онкодиспансер как эксплуатант получает готовый объект, то есть участия в строительстве и приобретении медицинского оборудования не принимает», – говорится в ответе республиканского Минздрава на запрос Vademecum. В ведомстве не видят связи между инцидентом с «пропажей» оборудования и недавней отставкой министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева.

Как пишет местное издание «Номер Один», принимать участие в уголовном расследовании в отношении чиновника будут и Минстрой, и Минздрав. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил УКС в сжатые сроки предоставить следователям все документы, а Минздраву – проверить соответствие характеристик приобретенного оборудования техническому заданию.

В январе 2020 года СУ СК РФ по Саратовской области возбудило уголовные дела по факту закупки некачественного оборудования на 53 млн рублей. В качестве подозреваемых проходят глава регионального Минздрава Наталья Мазина и несколько сотрудников ведомства.