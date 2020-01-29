J&J не удалось включить антидепрессант Spravato в систему лекобеспечения Великобритании

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) высказалась против включения антидепрессанта в форме назального спрея Spravato (esketamine) от Johnson &Johnson в национальную систему лекарственного обеспечения, посчитав соотношение цены и клинической эффективности недостаточным. В США стоимость одной дозы Spravato 56 мг составляет $590, 84 мг – $884. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) высказалась против включения антидепрессанта в форме назального спрея Spravato (esketamine) от Johnson &Johnson в национальную систему лекарственного обеспечения, посчитав соотношение цены и клинической эффективности недостаточным. В США стоимость одной дозы Spravato 56 мг составляет $590, 84 мг – $884.

Такое решение служба приняла на основании оценки Национального института совершенствования здравоохранения (NICE), рассматривающего заявки на включение лекарственных средств в систему лекарственного обеспечения Великобритании и высказавшего сомнение на счет эффективности Spravato по сравнению в другими антидепресантами.

Esketamine – сходное с наркотическим препаратом кетамин соединение, ставшее первым за 30 лет принципиально новым антидепрессантом и получившее в 2019 году одобрение европейского и американского регуляторов для однократного применения, купирующего симптомы депрессии.

В мире, по данным ВОЗ, от депрессии страдают 264 млн человек всех возрастов. В США, по данным Journal of American Medical Association за 2016 год, каждый шестой американец принимал лекарства от психических расстройств, в том числе от депрессии, из них 12% использовали лекарства регулярно, около 8% прибегали к приему транквилизаторов.

Johnson&Johnson – американская холдинг, объединяющий 250 подразделений. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний, а также имеет портфель OTC-препаратов, медицинских изделий и косметических средств. Выручка холдинга за 2018 год составила $81,6 млрд, чистая прибыль – $15,3 млрд.