«Натива» отказалась от кассационной жалобы к Bristol-Myers Squibb

Суд по интеллектуальным правам принял отказ от кассационной жалобы компании «Натива» по делу BMS (Bristol-Mayer Squibb) — «Натива» в отношении нарушения прав компании BMS в отношении патента на лекарственный препарат, содержащий МНН «Дазатиниб». Суд постановил прекратить производство по кассационной жалобе. Ранее суды признали, что лекарственный препарат компании «Натива» «Дазатиниб-натив» нарушает интеллектуальные права BMS.

Споры в арбитражных судах по поводу нарушения интеллектуальных прав BMS начались в 2017 г., когда «Натива» зарегистрировала в реестре лекарственных средств препарат «Дазатиниб-натив», который по заявлению BMS, фактически стал аналогом «Спрайсела». Международное непатентованное наименование у этих средств одно – дазатиниб. Представители Bristol-Myers Squibb заявили, что компании принадлежат исключительные права на изобретение по патенту РФ, срок действия которого заканчивается 30 января 2023 г. Таким образом, обращение на рынке дженерика нарушило интеллектуальные права компании-разработчика.

Суды предыдущих инстанций отказывали в удовлетворении исков на том основании, что «Натива» при производстве «Дазатиниб-натива» якобы использовала свой патент. Несмотря на это, компания BMS продолжала отстаивать свои исключительные патентные права.

В январе 2019 Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу Bristol-Myers Squibb на судебные решения, вынесенные ранее по спору с российской фармацевтической компанией «Натива» относительно обращения на рынке аналога, принадлежащего BMS противоопухолевого препарата. Были отменены решения судов предыдущих инстанций — Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда. 10 января 2019 г. дело было передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

30 апреля 2019 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании Bristol-Myers Squibb, постановив, что при производстве своего препарата российский производитель незаконно использует ее изобретение. Однако ООО «Натива» подала апелляционную жалобу.

На заседании 3 сентября 2019 года апелляционной инстанцией было полностью подтверждено и вступило в силу решение, вынесенное раньше Арбитражным судом Московской области, которое запрещает компании «Натива» производить и продавать препарат «Дазатиниб-натив».

В январе 2020 ООО «Натива» отказалась от кассационной жалобы к Bristol-Myers Squibb.

gmpnews