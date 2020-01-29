Merck KGaA инвестирует 250 млн евро в Центр развития биотехнологий в Швейцарии

Ведущая научно-технологическая компания Merck KGaA (Германия) объявила об инвестициях в размере 250 миллионов евро в новое предприятие в Корсье-сюр-Веве (Швейцария) — Центр развития биотехнологий, предназначенный для разработок и производства в области биотехнологий для клинических исследований.

По информации компании, инвестиции должны обеспечить получение материалов для клинических испытаний экономически эффективным способом, ускорить сроки разработки новых биологических материалов.

«Инвестиции в Центр развития биотехнологий отражают наше стремление ускорить доступность новых лекарств для нуждающихся в них пациентов и подтверждают важность Швейцарии как центра производства биотехнологических лекарств», — сказал Стефан Ошманн (Stefan Oschmann), председатель правления и генеральный директор Merck KGaA.

Центр развития биотехнологий будет расположен рядом с нынешним производственным комплексом компании в Корсье-сюр-Веве и тем самым объединит исследования и производство. На объекте будут работать 250 сотрудников, которые сегодня трудятся на других площадках, но отвечают за биотехнологическое направление и разработки. Общая площадь Центра составит 15 700 квадратных метров.

Ожидается, что строительство объекта будет завершено в 2021 году, а введут Центр развития биотехнологий в эксплуатацию к концу 2022.

gmpnews