Pfizer прекратила некоторые клинические исследования препарата Bavencio

Были прекращены некоторые когортные исследования в рамках КИ Javelin Medley, в котором эффективность Bavencio изучали в сравнении с экспериментальным агонистом OX40 PF-04518600 и/или анти-4-1BB препаратом utomilumab (PF-05082566).

Некоторые КИ комбинированных схем лечения продолжаются. В частности, не было прекращено спонсируемое исследователем КИ II фазы, в котором изучают Bavencio в комбинации с каждым из трех препаратов – PF-04518600, utomilumab и ингибитором MEK binimtinib, который Pfizer приобрела в результате покупки компании Array BioPharma («Эррей БайоФарма»). Эти пары тестируют у пациентов с трижды негативным раком молочной железы.

Официально прекращено КИ III фазы, в котором Bavencio изучали в качестве препарата поддерживающей терапии для профилактики прогрессирования рака желудка, поскольку препарату не удалось превзойти эффективность химиотерапии или паллиативной терапии в увеличении продолжительности жизни пациентов.

Информации о причинах прекращения КИ очень мало.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik