NICE не рекомендовал назальный спрей Spravato

В Janssen заявили, что надзорное ведомство отказалось рекомендовать Spravato в составе схемы лечения, включающей применение селективного ингибитора обратного захвата серотонина (SSRI) или селективного ингибитора обратного захвата серотонина-норэпинефрина (SNRI), у взрослых пациентов с терапевтически резистентной депрессией. Данная схема распространяется на субъектов, не ответивших на лечение, как минимум, двумя различными депрессантами в текущем умеренном или тяжелом депрессивном эпизоде.

Несмотря на полученные в ходе клинических исследований доказательства того, что препарат в комбинации с пероральным антидепрессантом может быть более эффективным в облегчении симптомов депрессии, чем плацебо плюс пероральный антидепрессант, выгода по сравнению с другими схемами лечения неочевидна, поскольку не было проведено прямого сравнения.

На решение надзорного ведомства также повлиял тот факт, что доказательства не включали в себя психотерапию.

Наконец, в NICE сослались на неопределенность эффекта прекращения лечения препаратом esketamine, поскольку на настоящий момент неясно, сохранится ли улучшение симптомов после завершения курса лечения, и произойдет ли улучшение качества жизни пациента.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik