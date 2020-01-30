Корейские производители биосимиляров нацелились на зарубежные рынки

Они возлагают надежды на биосимиляры, которые уже выведены на рынки, одобрены, ждут одобрения.

По словам представителя компании Celltrion («Селлтрион»), в марте 2020 года в Европе стартуют продажи препарата Remsima SC (биосимиляр препарата Remicade). Оригинальный препарат разработан компанией Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

Препарат SB8 компании Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис») ожидает одобрения в США и Европе. Кроме того, компания объявила о лонче в США в I квартале 2020 года препарата Ontruzant. Одобрение от FDA получено более года назад. Лонч стал возможен после того, как Samsung Bioepis достигла лицензионного соглашения с производителем оригинального препарата – компанией Genentech («Дженентек»), входящей в группу Roche («Рош»).

Ontruzant является биосимиляром препарата Herceptin и уже продается в Европе.

Илья Дугин

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