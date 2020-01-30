Вакцинация от ВПЧ и ветрянки включена в проект обновленного Национального календаря прививок

«Мы отослали проект распоряжения в Правительство Российской Федерации, – рассказала она. – В нем выстроен график по годам включения прививок от ротавирусов, папилломавирусов, ветряной оспы. Сейчас идет его доработка».

В октябре 2019 года президент Союза педиатров России, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации Лейла Намазова-Баранова говорила в интервью «ФВ», что профессиональное сообщество ждет расширения НКПП по нескольким позициям, чтобы догнать календарь рутинной вакцинации ВОЗ.

«По сравнению с ним у нас не хватает ревакцинации от коклюша в дошкольной и последующих возрастных группах, универсальной вакцинации от гемофильной инфекции типа b всех детей первых лет жизни, а также прививок от папиломавирусной и ротавирусной инфекции, – рассказала Намазова-Баранова. – Еще один недостаток нынешнего календаря – отсутствие в нем вакцинации против менингококковой инфекции и от ветрянки».

Екатерина Погонцева

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