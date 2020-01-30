Михаил Мурашко назвал клиповое мышление врагом системы лекарственного обеспечения

«В плане лекарственного обеспечения мы по-прежнему сталкиваемся с нерациональным планированием. Вчера мы разговаривали с представителем одного муниципального образования, где на скорой медицинской помощи отсутствуют препараты, которые там должны быть в обязательном порядке. Мы подняли документацию по конкурсным процедурам и увидели просчеты в долгосрочном планировании потребностей медицинской организации», — рассказал Мурашко в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, которое состоялось 29 января.

Министр подчеркнул, что нельзя жить клиповым мышлением: «Необходимо видеть перспективу, уметь планировать и управлять запасами, управлять временем».

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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