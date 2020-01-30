Министр здравоохранения одобрил предстоящие ограничения рекламы детских молочных смесей

«Есть ряд технических замечаний, которые мы должны отработать, — пояснил министр. — Это абсолютно правильный закон, потому что мы знаем, что грудное вскармливание позволяет иметь совершенно других детей в плане интеллектуального развития и здоровья. В материнском молоке содержатся специальные белки, которых в таком объеме больше нет нигде».

Законопроект предусматривает внесение ряда поправок в действующие нормативно-правовые акты, в частности в закон о рекламе. Нельзя будет выдавать молочные смеси за полноценный заменитель материнского молока и рассказывать о преимуществах искусственного вскармливания детей. Под запретом окажется и продвижение данной продукции для малышей от 0 до 12 месяцев в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, распродаж, продаж в виде нагрузки при покупке иных товаров. Особенно сенаторы ратовали за то, чтобы учреждения родовспоможения переставали выдавать упаковки с молочными смесями в составе подарков при выписке мам с младенцами.

Ограничения не будут касаться рекламы, адресованной медицинским работникам.

В пояснительной записке к документу говорилось, что, по данным ФИЦ питания и биотехнологии, раннее прикладывание к груди среди практически здоровых детей имеет место лишь в 51,6% случаев. Особую озабоченность вызывает то, что почти половина малышей получали докорм смесями уже в роддоме, а 3,7% детей с рождения находились на искусственном вскармливании.

Источник: «Медвестник»

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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