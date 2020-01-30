Татьяна Голикова возглавит штаб по борьбе с коронавирусом

Накануне Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти.

Заместителем председателя штаба назначена руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ответственным секретарем — замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.

В штаб вошли: министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков и гендиректор публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталий Савельев.

Эксперты прогнозируют появление коронавируса в России в феврале, называя риск его завоза высоким, а риск распространения — низким.

Источник: «Медвестник»

Фото: medrussia.org

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