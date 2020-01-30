«  
  »

ФАС заинтересовалась рекламой «Арбидола»

Компания «Отисифарм», производитель противовирусного препарата «Арбидол», 27 января запустила рекламную кампанию на радио, где позиционирует этот препарат как средство против коронавируса.

Как пишет РБК, сотрудники Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС ознакомились с рекламным роликом, выходившим на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио», и он вызвал у них вопросы.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в рекламном ролике.

Как сообщила РБК руководитель управления Татьяна Никитина,  в инструкции препарата говорится, что он может использоваться, в том числе, в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. По ее словам, управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Январь 29, 2020 | Просмотров: 142