ФАС заинтересовалась рекламой «Арбидола»

Как пишет РБК, сотрудники Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС ознакомились с рекламным роликом, выходившим на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио», и он вызвал у них вопросы.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в рекламном ролике.

Как сообщила РБК руководитель управления Татьяна Никитина, в инструкции препарата говорится, что он может использоваться, в том числе, в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. По ее словам, управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.

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