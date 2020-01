Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами ФАС заинтересовалась рекламой «Арбидола» » Компания Glenmark Pharmaceuticals получила одобрение на препарат Ryaltris® в Австралии Международный фармпроизводитель Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) объявил о том, что компания Seqirus Pty Ltd. (Seqirus) получила одобрение на препарат Ryaltris® австралийской администрации по лекарственным средствам — TGA (Therapeutic Goods Administration). «Это важный этап на пути к выводу препарата на рынок Австралии, через нашего партнера Seqirus, — отметили в Glenmark. — Австралия станет первым рынком в мире, где препарат будет доступен пациентам». Согласно условиям соглашения, компания Glenmark отвечает за поставку препарата, а Seqirus — за подачу в регуляторные органы и коммерциализацию продукта в Австралии. В рамках действия соглашения, Glenmark также будет получать выплаты от Seqirus. Ryaltris® будет производиться на производственной площадке компании Glenmark в Бадди, Химачал Прадешь Индия. Seqirus — одно из подразделений австралийской биотехнлогической компании CSL Ltd., с которой в июле 2018 года, Glenmark S.A., подразделение Glenmark Pharmaceuticals, заключило эксклюзивное лицензионное соглашение на коммерциализацию препарата Ryaltris® в Австралии. Ryaltris®, спрей назальный — новая фиксированная комбинация антигистаминного компонента и интраназального стероида. Препарат показан для лечения симптомов аллергического ринита и риноконьюнктивита у пациентов старше 12 лет в Австралии. В Австралии распространенность аллергического ринита одна из самых высоких в мире. Почти 20% населения страны ежегодно страдают от этого заболевания. Аллергический ринит может привести к снижению качества жизни и оказывает влияние на другие системы и функции организма1. «Мы рады, что наш препарат Ryaltris® получил одобрение регуляторных органов Австралии, через наших партнеров Seqirus, которые дальше займутся коммерциализацией препарата в Австралии, — прокомментировал председатель правления и управляющий директор компании Glenmark Гленн Салданха (Glenn Saldanha). — Уверенное присутствие компании Seqirus на аллергическом рынке Австралии делает их идеальным партнером для компании Glenmark». «Мы с большим оптимизмом смотрим на партнерство с Glenmark в области дистрибуции, маркетинга и продаж их инновационной фиксированной комбинации, показанной при аллергическом рините, — подчеркнул вице-президент по коммерческим операциям компании Seqirus в Азиатско-тихоокеанском регионе Д-р Лорна Мелдрум (Dr. Lorna Meldrum). — Ryaltris® усилит наш портфель лицензионных лекарственных препаратов и вакцин в Австралии». В дальнейшем Glenmark планирует вывод препарата Ryaltris® на ключевых для компании международных рынках. Кроме того, оцениваются возможности коммерческих партнерств по препарату Ryaltris на тех рынках, где компания не имеет прямого присутствия. 1 William B Smith and Frank E Kette Med J Aust 2017; 206 (2): 60-61. / Вильиям Б Смит и Франк И Кетте Медицинский журнал Австралии 2017; 206 (2): 60-61.

* На момент публикации, препарат Ryaltris® не зарегистрирован на территории РФ. Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd pharmvestnik