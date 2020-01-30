Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Как сообщается на сайте Белого дома, социальную сферу, как и прежде, курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Она координирует работу федеральных органов исполнительной власти в этой сфере, в том числе: Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС.

В частности, она дает поручения в сфере государственной политики в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности в части формирования планируемых к разработке и производству перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

При этом деятельность Федерального медико-биологического агентства, которое недавно возглавила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, находится в ведении вице-премьера Юрия Борисова. Он также координирует деятельность Минпромторга.

В декабре 2019 года Голикова раскритиковала Скворцову в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Она назвала «ужасным» проведение оптимизации в здравоохранении в регионах. На следующий день Скворцова парировала: программу провели в регионах по-разному, но процесс нельзя назвать «ужасным».

pharmvestnik