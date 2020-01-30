Sorrento отклонила предложение о приобретении почти за 1 млрд долл. США

В компании считают, что ее сильно недооценивают и что предложение не отвечает интересам акционеров.

Частный инвестиционный фонд предложил купить контрольный пакет или все акции Sorrento Therapeutics по цене 7 долл. за акцию, оценивая компанию в 993 млн долл. Акции Sorrento Therapeutics упали на 7,5%.

В ноябре 2019 года Sorrento Therapeutics отказалась от предложения о приобретении со стороны двух биофармацевтических компаний, которые предлагали ее акционерам 3–5 долл. за акцию.

Компания продает препарат ZTlido (lidocaine), одобренный FDA в 2018 году для лечения постгерпетической невралгии.

Илья Дугин

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