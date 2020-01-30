«  
  »

Sorrento отклонила предложение о приобретении почти за 1 млрд долл. США

Американская компания Sorrento Therapeutics («Сорренто Терапьютикс») отклонила уже второе за последние месяцы предложение о приобретении, сообщает FirstWord Pharma.

В компании считают, что ее сильно недооценивают и что предложение не отвечает интересам акционеров.

Частный инвестиционный фонд предложил купить контрольный пакет  или все акции Sorrento Therapeutics по цене 7 долл. за акцию, оценивая компанию в 993 млн долл. Акции Sorrento Therapeutics упали на 7,5%.

В ноябре 2019 года Sorrento Therapeutics отказалась от предложения о приобретении со стороны двух биофармацевтических компаний, которые предлагали ее акционерам 3–5 долл. за акцию.

Компания продает препарат ZTlido (lidocaine), одобренный FDA в 2018 году для лечения постгерпетической невралгии.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Январь 29, 2020 | Просмотров: 97