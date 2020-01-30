Sorrento отклонила предложение о приобретении почти за 1 млрд долл. США

Американская компания Sorrento Therapeutics («Сорренто Терапьютикс») отклонила уже второе за последние месяцы предложение о приобретении, сообщает FirstWord Pharma.
В компании считают, что ее сильно недооценивают и что предложение не отвечает интересам акционеров.
Частный инвестиционный фонд предложил купить контрольный пакет или все акции Sorrento Therapeutics по цене 7 долл. за акцию, оценивая компанию в 993 млн долл. Акции Sorrento Therapeutics упали на 7,5%.
В ноябре 2019 года Sorrento Therapeutics отказалась от предложения о приобретении со стороны двух биофармацевтических компаний, которые предлагали ее акционерам 3–5 долл. за акцию.
Компания продает препарат ZTlido (lidocaine), одобренный FDA в 2018 году для лечения постгерпетической невралгии.
Илья Дугин
pharmvestnik