Товарооборот Apteka.ru в 2019 году превысил 34,2 млрд рублей

Больше заказов

По оценкам экспертов, Apteka.ru стал одним из драйверов роста рынка онлайн-коммерции в 2019 году. В сравнении с 2018 годом количество посетителей Apteka.ru, сделавших заказ, выросло в 1,9 раза, а число самих заказов увеличилось в 2,76 раза, что, в свою очередь, положительно повлияло на рост выручки. В 2019 году товарооборот сервиса вырос на 171% и превысил 34,2 миллиарда рублей.

Всего же в 2019 году посетители сервиса сделали более 21,7 миллиона заказов. В натуральных единицах за прошлый год через Apteka.ru было реализовано свыше 94 миллионов упаковок товаров аптечного ассортимента. В 2018 году этот показатель равнялся 33,2 миллиона упаковок, таким образом прирост составил +183%.

Свыше 3 миллионов человек сделали свой первый заказ на Apteka.ru именно в прошлом году. Самым «жарким» месяцем по количеству заказов стал декабрь 2019 года. В последний месяц года число пользователей, сделавших заказ, достигло 1,5 миллиона.

Больше пользователей

Всего же общее количество уникальных посетителей Apteka.ru за 2019 год составило 57,6 миллиона человек. За всю историю существования сервиса Apteka.ru количество посещений сайта превысило 385 миллионов, а число просмотров страниц составило более 2,2 миллиарда.

По данным независимого международного агентства SimilarWeb, которое анализирует активность пользователей сети интернет по всему миру, Apteka.ru уже пятый год подряд стабильно находится на первом месте в рейтинге фармацевтических сайтов России и входит в пятерку крупнейших аптечных сайтов в мире. По данным Data Insight, Apteka.ru занимает первое место рейтинге TOP100 крупнейших интернет-магазинов России в категории «Красота и здоровье» по итогам 2018 года (рейтинг составлен в 2019 году).

Шире ассортимент

Во многом росту числа пользователей и количества заказов способствовали расширение ассортимента товаров и увеличение количества аптек, подключенных к сервису. Ассортимент представленных на сайте товаров вырос в 1,2 раза по сравнению с 2018 годом и составил 31 495 позиций. В частности, группа товаров «Гигиена и косметика» увеличилась по итогам года до 8 921 позиции.

В 2019 году более 17 тысяч аптек по всей России были партнерами сервиса Apteka.ru. По сравнению с 2018 годом количество подключенных аптечных организаций увеличилось на 1 787 (+12%). Сделав заказ на сайте, пользователь может приобрести необходимый товар в любой точке России и не только. Так, в прошлом году у Apteka.ru появилась доставка в Байконур — российский город, расположенный на территории Казахстана.

Признание

Достижения сервиса Apteka.ru высоко оценивает профессиональное сообщество. В 2019 году сервис заказа Apteka.ru победил в номинации «Организация года» в категории «Аптеки и розница» премии Digital Health Awards, которая присуждается лучшим проектам в сфере цифрового здравоохранения. Также в прошлом году сервис Apteka.ru стал обладателем премии «Зеленый крест» в номинации «Лучшая система заказа и бронирования».

Источник: АО НПК «Катрен»

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