В Приморье снижена ставка УСН для аптек до 1%

В соответствии с документом, для предпринимателей, осуществляющих продажу лекарственных препаратов, устанавливается пониженная налоговая ставка в размере 1% на 2020 год при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), в случае, если объектом налогообложения являются доходы. Стандартная ставка при применении этой схемы ранее составляла 6%.

Сейчас ЕНВД используют 68% фармритейлеров (298 субъектов) Приморского края. «На одного предпринимателя, применяющего ЕНВД, приходится 129 тыс. рублей налоговых отчислений. При переходе на упрощенную систему налогообложения их отчисления увеличатся в 2,5 раза», – говорит министр экономического развития региона Наталья Набойченко. По ее словам, снижение ставки позволит сохранить аптеки в отдаленных районах края.

Приморье стало вторым регионом в России, где фармрозница добилась снижения ставки УСН. Ранее это случилось в Забайкальском крае.

«Хочется, чтобы и в других субъектах, как в Забайкальском и Приморском краях, услышали отрасль и сохранили аптеки, – говорит Назаренко. – С 1 июля предприниматели, которые успели подать уведомление в налоговую о применении УСН, смогут пользоваться двумя системами: маркированные товары учитывать по упрощенной системе, а нелекарственный ассортимент – по ЕНВД».

Ольга Коберник

pharmvestnik