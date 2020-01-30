В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Вирус в России

Подробно угрозу нового коронавируса (2019-nCoV) разобрал Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава. 24 января он прочел лекцию на вебинаре «Вспышка инфекции, вызванная новым коронавирусом: текущая ситуация, этиология, эпидемиология и профилактика». В мероприятии участвовали сотрудники ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина», передает сайт учреждения.

«ФВ» ознакомился с презентацией профессора Чуланова. Подлинность материалов подтвердил один из слушателей вебинара.

Согласно материалам лекции, риск появления вируса на территории России оценивается как высокий. Прогноз составлен на основе ряда факторов, среди которых: — передача вируса воздушно-капельным путем; — высокий темп прироста заболеваемости (рост в 10 раз с 15 по 22 января 2020 года); — возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с Приморским краем, Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью; — установление факта завоза 2019-nCoV в 4 страны мира(27 января уже 16 стран); — высокая активность миграции населения между Россией и КНР (около 4 млн чел. год); празднование нового года по китайскому календарю — с 25 января до 25 февраля 2020 года.

В мире уже инфицировано более 4,5 тыс. человек, сообщает NYT со ссылкой на National Health Commission. 106 случаев завершились летальным исходом.

Среди симптомов вируса выделяют: повышение температуры тела (более 90% случаев), кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты (80%), ощущение сдавленности в грудной клетке (более 20% ), одышка (15%), возможно снижение уровня лимфоцитов и повышение активности АЛТ и АСТ. Летальность вируса — около 3%.

«ФВ» направил запрос в Минздрав и ФГБУ «НМИЦ ФПИ» с просьбой прокомментировать прогноз профессора Чуланова.

Как не заразиться

Как следует из презентации, основное правило безопасности — не посещать территории с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом. 2019-nCoV может передаваться воздушно-капельным путем при тесном контакте с больным.

В случае поездок на эндемичные территории не стоит посещать: места массового скопления; рынки, где продаются животные и морепродукты; зоопарки; культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Рекомендуется избегать контакта с людьми с симптомами заболевания (кашель или лихорадка), использовать защитные маски, как можно чаще мыть руки.

При первых признаках заболевания следует обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При этом необходимо информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в зарубежных поездках.

Низкий риск для России

Несмотря на высокий риск завоза вируса в Россию, угроза его распространения оценивается экспертами как низкая, говорится в презентации. В России усилили санитарно-карантинный контроль на границах, разработали набор реагентов для выявления вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), разрабатывают вакцину против нового коронавируса.

Продолжительность диагностики составляет 2-4 часа, набор реагентов для выявления РНК вируса методом ПЦР разработал ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для исследования необходимы: мазок из глотки, при наличии — мокрота или аспират из дыхательных путей. Медицинский персонал должен относиться к собранным образцам как к потенциально опасным. Вирус относится ко II группе патогенности.

К середине февраля планируется создание быстрого теста на основе изотермической амплификации для выявления 2019-nCoV. Разработкой займется Центр стратегического планирования Минздрава России.

Источник болезни

Источник и природный резервуар инфекции не установлен, но эксперты полагают, что первое заражение могло произойти от летучих мышей, следует из презентации. 2019-nCoV является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучей мыши и коронавирусом неизвестного происхождения.

Предполагается, что первые случаи заболевания связаны с посещением рынка морепродуктов в городе Ухань. Там продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные. Оптовый рынок морепродуктов был закрыт 1 января 2020 года для дезинфекции, после чего были проверены и другие продуктовые рынки Уханя.

В связи с карантином в Китае ограничили перемещения в нескольких крупных городах провинции Хубэй: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн человек), Чиби (1 млн человек), Эчжоу (1 млн человек), Сяньнин (2,5 млн человек). Приостановлено движение транспорта, закрыты аэропорты и вокзалы, отменены все массовые мероприятия. Населению запрещен выезд из городов без серьезных оснований.

Электронная микроскопия вируса 2019-nCoV (из презентации Владимира Чуланова)

Меры реагирования

2 января 2020 года введена в действие система управления ситуацией на трех уровнях ВОЗ (страновой офис, региональное бюро и штаб-квартира). Организация дала определения случаев заражения, руководство по лабораторной диагностике, клиническому ведению и профилактике инфекций, борьбе с ними в медучреждениях.

Для контроля инфекции использованы глобальные экспертные сети и партнерства. Активизирован R&D проект для ускорения диагностики, разработки вакцин и терапии.

Под подозрение в заражении попадают пациенты с тяжелой острой респираторной инфекцией неясной этиологии, причастные к очагам заражения (город Ухань; работники мед. учреждений и т.д). Согласно определениям ВОЗ, подтвержденный случай заражения определяется исключительно лабораторным исследованием.

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pharmvestnik