Ответчик по «опиоидным» искам на $10 млрд Purdue Pharma оказалась фигурантом коррупционного расследования

Согласно материалам коррупционного дела, Purdue заплатила в общей сложности около $1 млн откатов компании из Сан-Франциско, занимающейся реализацией электронных медицинских карт. Конкретные обвинения фармкомпании еще не предъявлены, однако новое расследование осложняет ход остальных разбирательств, связанных с недобросовестным продвижением Purdue наркотических анальгетиков. Сумма компенсаций по «опиоидным» делам, ответчикам в которых выступает фармпроизводитель, оценивается в $10 млрд.
О том, что под именем Pharma Co X в материалах коррупционного дела фигурирует именно Purdue, Reuters сообщили знакомые с ходом расследования источники. Представители фармкомпании в ответ на запрос агентства сообщили, что сотрудничают с Минюстом США по всем вопросам, касающимся текущих расследований.
В сентябре 2019 года Purdue инициировала процедуру банкротства с целью урегулировать 2 тысячи исков, касающихся недобросовестного продвижения препарата OxyContin.
Фото: timesofisrael.com