Ответчик по «опиоидным» искам на $10 млрд Purdue Pharma оказалась фигурантом коррупционного расследования Производитель наркотического обезболивающего OxyContin (оксикодон) американская Purdue Pharma, выступающая ответчиком по делам о разжигании в США «опиоидного» кризиса с общей суммой претензий $10 млрд, оказалась еще и участником коррупционной схемы. В материалах уголовного дела, возбужденного прокуратурой штата Вермонт в январе 2020 года по поводу откатов продавцам электронных медкарт, Purdue, как выяснил Reuters, проходит под названием Pharma Co X. Согласно материалам коррупционного дела, Purdue заплатила в общей сложности около $1 млн откатов компании из Сан-Франциско, занимающейся реализацией электронных медицинских карт. Конкретные обвинения фармкомпании еще не предъявлены, однако новое расследование осложняет ход остальных разбирательств, связанных с недобросовестным продвижением Purdue наркотических анальгетиков. Сумма компенсаций по «опиоидным» делам, ответчикам в которых выступает фармпроизводитель, оценивается в $10 млрд. О том, что под именем Pharma Co X в материалах коррупционного дела фигурирует именно Purdue, Reuters сообщили знакомые с ходом расследования источники. Представители фармкомпании в ответ на запрос агентства сообщили, что сотрудничают с Минюстом США по всем вопросам, касающимся текущих расследований. В сентябре 2019 года Purdue инициировала процедуру банкротства с целью урегулировать 2 тысячи исков, касающихся недобросовестного продвижения препарата OxyContin.

