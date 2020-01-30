«МедИнвестГрупп» купила сеть центров ядерной медицины «Пэтскан»

Группа компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина приобрела 100% ООО «Пэтскан», управляющего сетью расположенных в регионах Южного федерального округа центров ядерной медицины. Сумма сделки не раскрывается. Группа компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина приобрела 100% ООО «Пэтскан», управляющего сетью расположенных в регионах Южного федерального округа центров ядерной медицины. Сумма сделки не раскрывается.

В настоящее время «Пэтскан» ведет строительство трех центров ядерной медицины – в Краснодаре, Владикавказе и Ростове-на-Дону. Все объекты будут работать под брендом «ПЭТ-Технолоджи». Ожидается, что в совокупности они смогут принимать около 20 тысяч пациентов в год.

Также «Пэтскан» имеет два ПЭТ/КТ-сканера в Ставрополе и циклотронно-радиохимический комплекс, который, по данным МИГ, способен производить «всю доступную линейку радиофармпрепаратов».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Пэтскан» зарегистрировано в Ставропольском крае в 2012 году, а с 27 января 2020 года на 100% принадлежит «МедИнвестГрупп». Выручка «Пэтскана» в 2018 году составила 7,3 млн рублей, чистый убыток – более 46 млн рублей.

ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 15 центров «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, два производства радиофармпрепаратов, оснащенную установкой «гамма-нож» Gamma Clinic в Обнинске, сеть клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова».

В октябре 2019 года МИГ объявила об организации на базе пермской ГКБ им. М.А. Тверье Центра ядерной медицины, объем инвестиций в проект составит 210 млн рублей. В 2020 году компания планирует открыть в России 28 подобных центров.

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

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