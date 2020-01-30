«  
  »

Скворцова не будет отчитываться перед Голиковой

Вице-премьер РФ Юрий Борисов и на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова во время визита на производство эндопротезов «ТРЕК-Э Композит» в 2018 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами обязанности и подотчетные ведомства. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), возглавляемое экс-министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, будет курировать Юрий Борисов, а не ответственная за соцсферу Татьяна Голикова.

Ранее подчинявшееся Минздраву ФМБА в правительстве Мишустина получило самостоятельность, а теперь еще и вышло из соцсферы – координировать работу агентства и давать ему поручения будет Юрий Борисов. Он отвечает за госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обороны. Кроме ФМБА, ему, например, подотчетно Министерство промышленности и торговли.

Согласно уставу, ФМБА «осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения» и занимается оказанием медпомощи, курирует работу службы крови и т. д. В активе ФМБА целая сеть медучреждений, включая такие крупные медцентры, как ФНКЦ ФМБА и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.

Росздравнадзор также стал независимым от Минздрава, но его работа осталась в ведении Татьяны Голиковой. Среди новых для нее направлений деятельности – миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.

Источник: Правительство РФ
Фото: rosminzdrav.ru

vademec

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Январь 29, 2020 | Просмотров: 161