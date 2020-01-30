Скворцова не будет отчитываться перед Голиковой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами обязанности и подотчетные ведомства. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), возглавляемое экс-министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, будет курировать Юрий Борисов, а не ответственная за соцсферу Татьяна Голикова.

Ранее подчинявшееся Минздраву ФМБА в правительстве Мишустина получило самостоятельность, а теперь еще и вышло из соцсферы – координировать работу агентства и давать ему поручения будет Юрий Борисов. Он отвечает за госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обороны. Кроме ФМБА, ему, например, подотчетно Министерство промышленности и торговли.

Согласно уставу, ФМБА «осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения» и занимается оказанием медпомощи, курирует работу службы крови и т. д. В активе ФМБА целая сеть медучреждений, включая такие крупные медцентры, как ФНКЦ ФМБА и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.

Росздравнадзор также стал независимым от Минздрава, но его работа осталась в ведении Татьяны Голиковой. Среди новых для нее направлений деятельности – миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.