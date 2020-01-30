Российские производители медицинских масок вынуждены увеличить объемы производства

Спрос на медицинские маски на фоне новостей из Китая становится ажиотажным. За последнюю неделю их продажи в России выросли в 13 раз. Изделия почти исчезли из аптек, а в интернет-магазинах остались только дорогие модели, и цены на них растут. Ситуацию осложняет факт, что половина масок поступает к нам из самой Поднебесной, где в них сейчас крайне нуждаются. Наши производители получают крупные заказы из Китая, превышающие их возможности, и вынуждены незапланированно увеличивать объемы под внутренний спрос.

Производитель медицинских масок «Эвтекс» в городе Иваново для срочного удовлетворения возросшего спроса недавно добавил еще одну рабочую смену.

Мы начали работать в три смены, вынуждены снимать специалистов с других линий. Технически это сложно, но что делать, если заказы масок выросли во второй половине месяца на 25%, — рассказала гендиректор управляющей производством компании Evers Group Rus Алиса Бородина.

Петербургская компания «Маска» и вовсе удвоила производство.

У нас ажиотаж, производим по максимуму. Количество запросов от торговли вообще-то выросло в четыре раза. Заказы поступают из разных городов России и даже Китая, — сказал управляющий компанией «Маска» Роман Шантар.

Сейчас посредники и дилеры могут попросить о заказе в 30 млн и даже 50 млн изделий, поделились информацией в отделе продаж еще одной производящей компании «Гекса». Это неординарная ситуация для компании, которая производит около полумиллиона масок в неделю. Выполнить подобного рода заказы для нее нереально.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова успокаивает потребителей, говоря о том, что в России хватает компаний, специализирующихся на медицинских масках.

gmpnews