Минздрав России зарегистрировал комбинированный препарат для лечения ВИЧ

Согласно данным, опубликованным в Государственном реестре лекарственных средств, 22 января 2020 года фармкомпания Гилеад Сайенсиз Интернешнл Лимитед (Gilead Sciences International Limited) зарегистрировала в РФ антиретровирусный препарат Биктарви™, об этом сообщает Международная коалиция по готовности к лечению ITPCru.

В состав комбинированного препарата входят биктегравир 50 мг, тенофовир алафенамид 25 мг и эмтрицитабин 200 мг. Отмечается, что лекарственное средство представляет собой полную схему для лечения ВИЧ-1 у взрослых.

Применение препарата «Биктарви» было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2018 году.

В конце 2019 года компания Hetero зарегистрировала в Индии дженерик комбинированного препарата биктегравир/тенофовира алафенамид/эмтрицитабин (торговое наименование Taffic).

Данные по цене «Биктарви» в России в государственных закупках пока не представлены.

gmpnews