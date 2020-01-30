ФАС предлагает законодательно закрепить признаки участника картельного сговора

Участником картельного сговора предлагается считать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа в коммерческой или иной организации, а также лицо, распоряжающееся более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале компании. Соответствующий законопроект Госдума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний.

По оценкам экспертов ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5 — 2% размера ВВП ежегодно, завышение цен в случае картелей на торгах достигает 30% от начальной стоимости предмета торгов, завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансграничными, международными картелями — 23%.

В пояснительной записке к проекту закона оговаривается главное негативное последствие сговоров на торгах — увеличение бюджетных расходов в связи с отсутствием реальной конкуренции на аукционах и конкурсах. Притом что в год для проведения государственных закупок и закупок компаний с государственным участием из бюджета выделяется около 30 трлн рублей.

«При отсутствии реальной уголовной ответственности за картели нарушители продолжают свою преступную деятельность, нанося огромный ущерб интересам и бюджету государства», — говорится в пояснительной записке. Дело в том, что понятие, признаки картеля, а также исчерпывающий перечень последствий установлен в законе о защите конкуренции и не содержит в себе признак ограничения конкуренции, вместе с тем иные антиконкурентные соглашения, установление которых требует доказывание ограничения конкуренции, в настоящее время не криминализированы.

Законопроект устанавливает в качестве квалифицирующего признака в статью 178 УК РФ совершение данного преступления лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа в коммерческой или иной организации, а также лицом, распоряжающимся более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

При этом в проекте закона отмечается, что привлечение к ответственности указанных лиц по статье 178 УК РФ будет возможно только при условии доказанности наличия у них прямого умысла, направленного на заключение или реализацию антиконкурентного соглашения.

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