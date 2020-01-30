Общая площадь нового фармзавода в Технополисе «Москва» составит около 30 тысяч кв. м

В Зеленограде скоро появится еще один современный завод по производству лекарственных средств, оснащенный по последнему слову техники. Композиционно предприятие будет представлять собой три смежных прямоугольных блока, выполненных в функциональном стиле. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции и создание дополнительных рабочих мест. Кроме того, резиденты технополиса имеют определенные льготы. Общая площадь нового завода по производству лекарств составит около 30 тысяч кв. м», — отметил Сергей Кузнецов.

Здесь разместятся производственные помещения с лабораториями контроля качества, склады, конференц-зал, переговорная, офисные помещения, архив, столовая-раздаточная, помещения персонала и посетителей. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

«Офисы займут порядка 4 тыс. кв. м, производство — около 9 тыс. кв. м, складские помещения — около 1800 кв. м. Завод позволит наладить производство лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности», — уточнил Сергей Кузнецов.

Проект реализует фармацевтическая компания «Р-Опра», которая стала резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году.

gmpnews