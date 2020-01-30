К 2025 году рынок масс-спектрометров достигнет 1,9 млрд долларов

Спрос на более быстрые и точные технологии позволит рынку масс-спектрометров в Европе расти на 7,2% ежегодно до 2025 года. Согласно исследованию Frost & Sullivan, в 2018 году этот рынок оценивался в 1,16 млрд долларов, а к концу 2025 года должен достигнуть 1,9 млрд долларов.

«Ужесточение норм, касающихся окружающей среды, качества продуктов питания и лекарственных средств, способствует резкому увеличению активности в области тестирования в различных отраслях промышленности в Европе, – сказал Джанани Баласундар (Janani Balasundar), аналитик по исследованиям, измерениям и приборам во Frost & Sullivan. – Это привело к росту спроса на более быстрые и точные масс-спектрометры, что, как ожидается, подтолкнет рынок к росту, несмотря на то, что он находится на зрелой стадии».

Помимо этого, данные исследования говорят о том, что средняя цена на масс-спектрометры, по прогнозам, сократится на 20% к 2025 году. Но даже несмотря на снижение цены, компании все равно могут ожидать увеличения выручки, поскольку, как ожидается, объем поставок увеличится на 9,4%, обусловленный спросом на новые приборы с новейшими технологиями (решениями).

Исследователи также подчеркивают, что производители масс-спектрометров и поставщики решений могут использовать дальнейший рост путем:

разработки надежных инструментов с многофункциональными возможностями, которые требуют минимального обучения персонала;

предоставления полевых решений в дополнение к упрощению лабораторных функций;

партнерства с компаниями-разработчиками программного обеспечения и поставщиками платформ IIoT (Industrial Internet of Things) для предоставления специализированных решений клиентам;

предложения возможности обслуживания путем интеграции сервисов IIoT, таких как облачный сервис и анализ больших данных.

gmpnews