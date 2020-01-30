FDA одобрило противодиабетическую комбинацию Trijardy XR

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило комбинированный препарат Trijardy XR (empagliflozin/ linagliptin/ metformin hydrochloride – эмпаглифлозин, линаглиптин, метформина гидрохлорид) для снижения уровня глюкозы в крови у взрослых с сахарным диабетом ІІ типа, в дополнение к диете и физическим нагрузкам. На рынке препарат Trijardy XR представляют компании Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. и Eli Lilly and Company.

Как сообщается, для пациентов с диабетом II типа, которые уже используют несколько препаратов, добавление новых лекарств в существующую схему лечения весьма проблематично, а Trijardy XR объединяет три действующих вещества в одной таблетке, что является важным достижением в лечении диабета.

Trijardy XR будет доступен в четырех различных дозировках.

Утверждение FDA Trijardy XR основано на двух рандомизированных открытых исследованиях, в которых оценивалась биоэквивалентность комбинированного препарата с фиксированной дозой эмпаглифлозина, линаглиптина и метформина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением и их отдельных компонентов у здоровых взрослых. Было установлено, что профиль безопасности Trijardy XR соответствует его отдельным компонентам.

gmpnews