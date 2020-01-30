В рейтинге иностранных поставщиков ветпрепаратов в Россию сменился лидер

По итогам периода январь-ноябрь 2019 г. в отношении импорта ветеринарной продукции в Россию случилось историческое событие, суммарный денежный объём поставок вет. ЛП (33,1 млрд руб. в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС) превысил объём импорта кормовых добавок (32,5 млрд руб.), сообщает аналитическая компания RNC Pharma®. Причины нужно искать как в резком росте поставок вет. ЛП, здесь динамика к аналогичному периоду 2018 г. достигла рекордных 41,7% в рублях, так и в заметном сокращении объёмов импорта кормовых добавок, здесь фиксируем -7,7%. Максимальный же показатель прироста по-прежнему демонстрируют поставщики активных фармингредиентов (АФИ) для ветеринарного применения, здесь по итогам 11 месяцев 66,3% и 2,9 млрд руб.

Натуральная динамика поставок за период в целом соответствует рублёвым темпам роста. Импорт вет. ЛП вырос за год на 45,6%, суммарно с начала года импортёры завезли в нашу страну 35,7 млн упак. Отгрузки кормовых добавок падают, здесь -3,5% и 9,8 млн. упак. Натуральные объёмы поставок АФИ опять же бьют рекорды, суммарно за январь-ноябрь 2019 г. в Россию ввезли 1,27 тыс. тонн АФИ, это на 70% больше, чем годом ранее.

По итогам периода с января по ноябрь 2019 г. в топ-15 производителей ветеринарных ЛП все без исключения компании демонстрировали рост, максимальной же динамикой характеризовались компании «Зоэтис» из США (рублёвый объём отгрузок за год вырос в 2,7 раза) и испанская «Лаборатории Маймо» (в 2,3 раза). Интересно, что по итогам ноября 2019 г. в топе производителей сменился лидер, за счёт значительной динамики поставок «Зоэтис» смог потеснить на второе место бессменного лидера прежних лет компанию «МСД». Максимальный вклад в рост отгрузок «Зоэтис» внес препарат для лечения дерматитов, сопровождающихся зудом у собак Апоквел (за год поставки выросли в 5,5 раз в рублях) и вакцина для крупного рогатого скота Бови-Шилд (в 3,7 раза). Что касается «Лаборатории Маймо», то здесь максимальные темпы роста продемонстрировал антибиотик Доксигран, за год поставки выросли в 5,8 раза в рублях.

В топе производителей кормовых добавок лидер за минувший год не изменился, первую строчку по-прежнему занимает немецкий «Эвоник». Результатами компания похвастаться, увы, не может, за год рублёвые объёмы отгрузок сократились на 9%. Причём сокращались не только объёмы поставок, но и ассортимент, так в 2019 г. компания не поставляла в Россию Треамино и Биолиз. При этом даже с учётом заметного общего падения отгрузок по товарной категории находились компании заметно нарастившие поставки. В частности, импорт продукции японской «Сумитомо» за год увеличился в 11,3 раза, что позволило корпорации подняться сразу на 8-ю строчку рейтинга. В январе-ноябре 2019 г. компания ввозила в Россию только одно наименование кормовых добавок – DL-метионин.

В отношении вет. АФИ максимальный прирост из числа корпораций в ТОР-15 показала «Шэнли Биоинжиниринг» из китайской провинции Шаньдун, за прошедший год поставки компании в Россию выросли в 19,3 раза. Речь идёт об одном наименовании – это полусинтетический антибиотик Тиамулина гидроген фумарат. Препарат широко востребован российскими производителям, максимальные объёмы закупки приходятся на российскую группу «ВИК», в январе-ноябре 2019 г. компания приобрела почти 47% от общего объёма импорта субстанции Тиамулина.

gmpnews