Восточно-Европейское CRO расширяет географию и клиентскую сеть в клинических исследованиях

Среди основных факторов налаживания новых партнерских отношений — приток проектов со стороны международных фармкомпаний. Уже сейчас российская КИО активно взаимодействует с местными лабораториями в трех перечисленных странах, с ведущими научными центрами и сервисными компаниями, предоставляя услуги по проведению исследований I-IV фаз и биоэвивалентности международным спонсорам.

Это сотрудничество и качественная научная база положительно сказываются на результатах и сроках исследований. Спонсоры видят для себя меньшие риски: надежнее сотрудничать со знакомым и уже подтвердившим годами свою экспертизу партнером, чем искать в каждом регионе отдельных вендоров.

Важность присутствия на международной арене нельзя переоценить: повсеместно наблюдается повышенный интерес к проведению клинических исследований на нецелевых рынках и рост запросов.

«Мы видим отражение этого тренда и на себе, — подчеркнул президент OCT Clinical Дмитрий Шаров. — По нашему мнению, среди наиболее убедительных факторов поиска новых локаций для КИ — доступ к новым пациентам, включая пациентов со специфическими и редкими заболеваниями, а также более быстрый запуск исследований и оптимизация расходов».

Безусловно, каждый регион и страна имеют свои уникальные преимущества и сложности, но обширный многолетний опыт и приоритет качества делают ОСТ надежным партнером для фармацевтических и биотехнологических компаний во многих странах мира, добавил он. На сегодня компания предоставляет свои услуги в 14 странах, на ее счету более 300 проектов в портфолио.

Источник: ОСТ

pharmvestnik