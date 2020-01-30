Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Перечисленные препараты — ЛС с противовирусным механизмом действия. Рибавирин — противовирусное средство (снижает вирусную нагрузку); Лопинавир/Ритонавир — антиретровирусные средства (для лечения ВИЧ), Рекомбинантный интерферон бета-1b — противовирусный препарат для подкожного введения.

Методические рекомендации предназначены для врачей ЛПУ инфекционного профиля, врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена. Рекомендации — временные, и будут обновляться.

Документ основан на данных ВОЗ, и китайского, европейского и американского центров по контролю за заболеваемостью. Выбор противовирусных препаратов объясняется опытом лечения больных больных с SARS- и MERS-CoV.

Основной источник инфекции — больной в инкубационном периоде. Вирус способен передаваться воздушно-капельным путем, при тесном контакте с больным. Согласно определениям ВОЗ, заражение определяется только лабораторным исследованием.

Минздрав работает над созданием вакцины против коронавируса. Об этом 30 января на встрече с Владимиром Путиным рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 29 января, по поручению премьера Михала Мишустина, она возглавила штаб по противодействию вирусу.

Руслан Мавлихов

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