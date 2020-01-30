Пользователям онлайн-ресурса «ЗдравСити» в Москве доставят заказ в день оформления

При формировании заказа на сайте zdravcity.ru клиенту предлагается список аптек, куда необходимый товар доставят в течение рабочего дня.

При применении фильтра «забрать сегодня» в корзине пользователю будут представлены варианты временных промежутков получения заказа — ему остается только выбрать наиболее предпочтительный из них и аптеку, которая готова выдать заказ в это время. Кроме того, будет предложен список аптек, в которых все товары из корзины есть в наличии — их можно забронировать и забрать через час.

В обычном режиме срок доставки товара в аптеку московского региона составляет 1-2 дня.

В пилотном проекте участвуют аптеки — партнеры онлайн-ресурса, находящиеся рядом с метро и охватывающие основные районы столицы.

«Новый сервис рассчитан на пользователей, которые в силу определенных причин не готовы ждать доставки на следующий день, — пояснил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. — Пока проект стартовал в ряде столичных районов, по итогам его реализации будет принято решение о масштабировании опции в Москве, за переделами МКАД, в Подмосковье, других регионах».

Возможность доставки заказа до аптеки пока не готов предложить ни один из крупных игроков на рынке заказа лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья, ни один маркетплейс, подчеркнул он.

«ЗдравСити» — онлайн-сервис ЦВ «Протек», который позволяет пациенту забронировать лекарства и товары для красоты и здоровья, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке.

Ресурс объединяет около 15 тыс. аптек-партнеров по всей России, ассортимент «ЗдравСити» составляет 15 тыс. наименований.

Весь товар, представленный в каталоге ЗдравСити, сертифицирован и соответствует всем требованиям к качеству фармпродукции. Заказы собираются непосредственно на складе ЦВ «Протек», который на протяжении более 25 лет напрямую работает со всеми ведущими российскими и международными фармпроизводителями.

Источник: ЦВ «Протек»

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