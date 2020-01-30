ГНЦ «Вектор» закрыл потребности РФ в тест-системах для определения коронавируса

Владимир Путин провел совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ.

На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба Кремля.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде, Франции и Германии.

Участники совещания рассказали президенту, что в течение первых чисел января ГНЦ «Вектор» разработал две тест-системы по данным, которые предоставила в ВОЗ Китайская Народная Республика.

«На сегодняшний день мы производим в неделю на «Векторе» 25 тысяч наборов для исследований. (…). Для потребностей Российской Федерации у нас достаточно, и они закрыты», – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, начиная с 31 декабря 2019 года, сотрудники службы осмотрели более одного миллиона трехсот человек, выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено.

Голиков заверила главу государства, что сейчас проводятся необходимые превентивные меры по нераспространению этого вируса в РФ.

«Мы уже подошли к разработке вакцины против коронавируса, и соответствующие работы, в том числе на новосибирском «Векторе», сейчас ведутся», – подчеркнула вице-премьер.

Минздрав России разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции.

Методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена. Рекомендации носят временный характер и будут обновляться.

Фото: пресс-служба Кремля

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